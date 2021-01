Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Nach Wildwechsel landet Pkw im Graben auf dem Dach - eine Person verletzt

WeselWesel (ots)

Am Donnerstag, den 07.01.2021, gegen 19.00 Uhr, befuhr eine 23-jährige Frau aus Rees mit ihrem Pkw die Emmericher Straße (B8) von Wesel in Richtung Rees. Im Bereich zwischen dem Holzweg und der Mühlenfeldstraße wich die Frau einem Wildschwein aus, wodurch sie mit dem Fahrzeug von der Fahrbahn abkam. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Mit Hilfe von hinzueilenden Ersthelfern konnte sich die Fahrerin über das Fahrzeugheck aus dem Fahrzeug befreien. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert. Der Pkw musste im Anschluss an die Unfallaufnahme durch ein Abschleppunternehmen geborgen und eingeschleppt werden.

