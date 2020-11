POL-AUR: Nachtrag zur Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Freitag, 13.11.2020

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Großefehn (B72) - Verkehrsunfall mit 3 schwerverletzten und einer lebensgefährlich verletzten Person Am Freitagnachmittag, gegen 15:00 Uhr, kam es auf der B72 in Höhe der Mülldeponie zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw. Hierbei wurde eine Person lebensgefährlich verletzt. Ein 48-jähriger Lkw-Fahrer aus der Samtgemeinde Hage befuhr die B72 in Richtung Leer. In Höhe der Mülldeponie in Großefehn bog er nach links ab und übersah einen entgegenkommenden silbernen Opel Corsa. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Anhänger des Lkw. Drei Insassen des Opel im Alter von 19 und 20 Jahren wurden schwer verletzt und in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Der 19-jährige Fahrer des Pkw, welcher aus dem Landkreis Wittmund kommt, wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Westerstede geflogen. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Am Pkw entstand durch den Aufprall ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Anhänger des Lkw wies geringfügige Beschädigungen auf. Der Gesamtschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Die B72 wurde zwischen Schmiedestraße und Meedeweg etwa eine Stunde für den Straßenverkehr gesperrt.

Aurich - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer Ebenfalls am Freitagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Hierbei wurde der Radfahrer schwer verletzt. Eine 90-jährige Auricherin befuhr mit ihrem Renault Twingo den Fischteichweg in Richtung Julianenburger Straße. Hierbei übersah sie einen 27-jährigen Fahrradfahrer, welcher den Fußgängerüberweg vom Caro in Richtung Innenstadt querte. Es kam zu einem Zusammenstoß bei dem der Radfahrer auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Der schwerverletzte Auricher wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Die 90-Jährige blieb unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 300 Euro.

