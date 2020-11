POL-AUR: Norderney - Gegen Fahrrad getreten // Hagermarsch - Unfallflucht

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Verkehrsgeschehen

Norderney - Gegen Fahrrad getreten

Auf Norderney kam es am Mittwoch zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine Frau mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg in der Straße Am Hafen, als sich ihr eine Fußgängerin mit einem Trolley in den Weg stellte. Die Fußgängerin trat hinten gegen das Fahrrad, woraufhin die Fahrerin stürzte und verletzt wurde. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Die Fußgängerin soll zwischen 20 und 40 Jahre alt gewesen sein und schwarze, schulterlange Haare haben. Zur Tatzeit soll sie einen Mantel mit gelben Elementen, ein Halstuch oder Schal mit Leopardenprint und eine dunkle Mütze getragen haben. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04932 92980.

Hagermarsch - Unfallflucht

Eine Unfallflucht ereignete sich am Donnerstag in Hagermarsch. Gegen 12.15 Uhr fuhr eine 18 Jahre alte Pedelec-Fahrerin mit einem Kleinkind auf dem Rücksitz auf dem Alten Postweg in Richtung Theener. Ein unbekannter Autofahrer überholte sie in Höhe der Hausnummer 3 so knapp, dass sie stürzte. Ohne anzuhalten, fuhr der Unbekannte weiter. Die Frau und das Kleinkind wurden leicht verletzt. Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere einen älteren Herrn, welcher der Frau und dem Kind nach dem Unfall geholfen hat, sich zu melden unter Telefon 04931 9210.

