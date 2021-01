POL-WES: Wesel - Sprayer auf frischer Tat erwischt

Kreispolizeibehörde Wesel

Am Mittwoch, den 06.01.2021, gegen 22:40 Uhr wurden ein 20-jähriger Mann aus Voerde und 18-jähriger Mann aus Wesel dabei beobachtet, wie sie mehrere sogenannte "Tags" an die Parkdecks an der Karl-Jatho-Straße sprühten. Durch die informierte Polizei konnten die beiden Männer am Tatort angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die mitgeführten Sprayerutensilien wurden von der Polizei sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Männer wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie erwartet nun ein Strafverfahren.

