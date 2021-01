Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Diebe stahlen Anhänger

Polizei sucht Zeugen

MoersMoers (ots)

In den letzten 14 Tagen stahlen Diebe an der Kamper Straße von einem Firmengelände einen Anhänger der Marke Saris. An dem doppelachsigen, offenen Fahrzeug war das amtliche Kennzeichen WES-WQ 463 angebracht.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell