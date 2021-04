Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrer mutmaßlich unter Drogen und per Haftbefehl gesucht

Hüllhorst, Rahden (ots)

Ein 53-jähriger Autofahrer ist der Polizei am Montagnachmittag bei einer Verkehrskontrolle auf der B 239 in Oberbauerschaft aufgefallen. Der in Rahden wohnhafte Mann saß mutmaßlich unter dem Einfluss von Drogen hinter dem Steuer seines Wagens. Zudem ergab die Personenüberprüfung, dass gegen den Fahrer ein Haftbefehl vorlag.

Eine Streifenwagenbesatzung der Wache Lübbecke stoppte den Pkw gegen 16.30 Uhr an der Kreuzung Niedringhausener Straße/Alte Straße. Da ein Drogentest positiv ausfiel, wurde dem Rahdener auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Anschließend kam der Mann aufgrund des vorliegenden Untersuchungshaftbefehls ins Polizeigewahrsam. Grund der Fahndungsnotierung war, dass der 53-Jährige nicht zu einem Gerichtstermin beim Amtsgericht in Rahden erschienen war.

