POL-PDTR: Fritteuse gereinigt, Küchenbrand

Idar-Oberstein (ots)

Bereits am Sonntag, den 16.08.2020 gegen 11:00 Uhr kam es im Bereich des "Saarrings" in Idar-Oberstein zu einem größeren Feuerwehreinsatz. Gemeldet wurde ein Küchenbrand. Bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte kann eine Rauchentwicklung an einem Küchenfenster festgestellt werden. Durch die Freiwillige Feuerwehr Idar-Oberstein wurde die Wohnung anschließend schnellstmöglich betreten, um Schlimmeres zu Verhindern. Vermutlich kam es nach dem Säubern einer Fritteuse zu einem Fettbrand, der anschließend auf die umliegenden Gegenstände übergriff. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 8000EUR. Involviert war die Feuerwehr mit ca. 35 Einsatzkräfte, eine Rettungswagenbesatzung des Klinikums Idar-Oberstein sowie eine Streifenwagenbesatzung der PI Idar-Oberstein.

