POL-PDTR: Sachbeschädigung durch Metallkugel

Bereits am Samstag, den 8. August 2020 gegen 23:00 Uhr wurde aus einem vorbeifahrenden Pkw eine Metallkugel auf ein Wohnhaus in der Sonnenberger Straße in Kronweiler geschossen. Durch das Geschoss wurde eine Fensterscheibe beschädigt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Birkenfeld unter der Telefonnummer 06782/991-0 entgegen.

