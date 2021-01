Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher-Hochmoor - Zigarettenautomat aufgebrochen

Mutmaßlich mit einem Feuerwerkskörper haben Unbekannte am frühen Sonntagmorgen an der Velener Straße in Hochmoor einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Gegen 05.30 Uhr wurde ein Zeuge durch einen lauten Knall geweckt. Er schlief wieder ein in der Annahme, dass es sich nur um einen gezündeten Böller handelte. Später bemerkte er den beschädigten Zigarettenautomaten. Ob die Täter Beute machten, ist derzeit unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

