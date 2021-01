Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Auffahrunfall vor Ampel

GronauGronau (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein 52-jähriger Autofahrer am Sonntag gegen 18.00 Uhr in Gronau. Der Gronauer gab an, auf der Eper Straße in Richtung Gronau unterwegs gewesen zu sein und vor einer roten Ampel an der Kreuzung Eper Straße/Laubstiege bis zum Stillstand gebremst zu haben, als ein Fahrzeug aufgefahren sei. Dieses wurde von einem 24-Jährigen gesteuert. Der ebenfalls aus Gronau kommende Autofahrer schilderte, dass die Ampel Grün gezeigt habe. Er sei auf den plötzlich Bremsenden aufgefahren. Leichter Sachschaden entstand auch an einem Straßenbaum. Der Wagen des 52-Jährigen wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen den Stamm geschoben. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 6.000 Euro.

