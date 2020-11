Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Hermeskeil

HermeskeilHermeskeil (ots)

Im Zeitraum vom 04.11.2020 / 07:00 Uhr bis 05.11.2020 / 08:00 Uhr, kam es in Hermeskeil in einem Seitenarm der Züscherstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Kfz beschädigt beim Durchfahren des Seitenarms an einer Hausecke dessen Mauerputz, eine Regenrinne und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund der festgestellten Anstoßhöhe ist beim Verursacher von einem Paketauslieferfahrzeug o.ä. auszugehen. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Hermeskeil unter 06503/9151-0

