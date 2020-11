Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unbekannte zerkratzen mehrere Autos in Morbach

MorbachMorbach (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum von Mittwoch, den 21. Oktober bis heute, 04. November drei PKW in der Ortslage Morbach beschädigt. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um einen grauen Ford Fiesta, einen roten VW Tiguan und einen roten VW Caddy. Diese standen im Tatzeitraum auf einer Ausstellungsfläche in der Bernkasteler Straße, welche zu einem ortsansässigen Autohaus gehört. Der oder die bislang unbekannten Täter begaben sich zwischen die PKW und zerkratzen dort die Fahrzeugseiten mit einem spitzen Gegenstand. So entstand ein erheblicher Schaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei Morbach sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Aufklärung dieser Straftat machen können.

