Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall durch verlorene Ladung

TallingTalling (ots)

Am Montag, den 02. November 2020, um 20:15 Uhr, ereignete sich auf der L150 zwischen Thalfang und Heidenburg ein Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen. Ursächlich für den Unfall war ein sich auf der Fahrbahn befindliches braunes Ecksofa. Die Geschädigten erkannten dieses aufgrund der schlechten Witterungsverhältnisse, Starkregen und Dunkelheit, nicht rechtzeitig und kollidierten mit diesem. An den Fahrzeugen der Geschädigten entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Wie das Ecksofa auf die Fahrbahn geriet ist unklar. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion in Morbach.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach

Hochwaldstraße 33

54497 Morbach



Telefon: 06533/93740

Ansprechpartner: PK Berg



