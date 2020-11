Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Brand in einem Einfamilienhaus

Morscheid-RiedenburgMorscheid-Riedenburg (ots)

Am Dienstagmorgen, den 03.11.2020 kam es gegen 08.00 Uhr zu einem Brand in einem kleinen Einfamilienhauses in Morscheid-Riedenburg, Gemarkung Edenbruch. Das Haus wird durch die Eigentümer nur sporadisch an Wochenenden genutzt und steht ansonsten leer. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen in dem Anwesen. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Der Brandherd konnte durch das schnelle Eingreifen der verständigten Feuerwehren lokal gehalten werden, so dass ein Übergreifen des Feuers auf andere Räume verhindert werden konnte. Entsprechende Brandermittlungen wurden durch die Kriminalinspektion Idar-Oberstein übernommen. Die Schadenshöhe dürfte sich nach ersten Schätzungen im unteren 5-stelligen Bereich bewegen. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Morbach und Morscheid, das DRK sowie die Polizei Morbach.

