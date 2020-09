Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Malsburg-Marzell: Einbruch in Friseursalon

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch, 16.09.2020, sind Unbekannte in einen Friseursalon in Marzell eingebrochen und haben das Wechselgeld gestohlen. Hierzu öffneten der oder die Täter gewaltsam ein Fenster, stiegen in die Geschäftsräume ein und entnahmen aus der Kasse einen dreistelligen Bargeldbetrag. Auch das Fenster wurde beschädigt. Die Tatzeit lag zwischen Dienstagabend, 19:30 Uhr, und Mittwoch, 15:00 Uhr. Der Polizeiposten Markgräflerland ermittelt (Kontakt 07626 97780-0).

