Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Brand eines Einfamilienhauses

Morbach - HaagMorbach - Haag (ots)

Am Montag, den 02.11.2020 kam es gegen 15.00 Uhr zu einem Brand eines Wohnhauses in der Hagedornstraße in 54497 Morbach - Haag. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Das Anwesen ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Schadenshöhe dürfte sich auf einen unteren 6-stelligen Betrag belaufen. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Zu nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen in der Ortschaft Haag kam es nicht. Ein Übergreifen des Feuers auf nebenliegende Gebäude konnte verhindert werden. Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Kriminalinspektion Idar-Oberstein geführt. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Morbach, Haag und Merscheid, eine Besatzung des DRK sowie die Polizei Morbach.

