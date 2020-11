POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Polizeidirektion Trier

Im Tatzeitraum Samstag, 31.10., 13.00 Uhr - Montag, 02.11.2020, 07.00 Uhr, kam es in der Ortslage Morbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in diesem Zeitraum einen am rechten Fahrbahnrand der Birkenfelder Straße geparkten PKW der Marke Renault. Das Fahrzeug des Geschädigten wurde linksseitig beschädigt, die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1500,- Euro. Hinweise zum Verursacher liegen nicht vor. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Morbach.

