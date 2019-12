Polizei Düsseldorf

POL-D: Nach Wohnungseinbruch in Friedrichstadt: Zeugin fotografiert Täter - Festnahme - Neue Polizei-Technik im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Nach Wohnungseinbruch in Friedrichstadt: Zeugin fotografiert Täter - Festnahme - Neue Polizei-Technik im Einsatz

Dienstag, 10. Dezember 2019, 11.20 Uhr

Hand in Hand: Dem Hinweis und klugen Handeln einer aufmerksamen Nachbarin ist es zu verdanken, dass die Polizei zwei Tatverdächtige unmittelbar nach einem versuchten Wohnungseinbruch in der Luisenstraße festnehmen konnte. Die junge Frau hatte das Einbrecherpaar bei der Flucht fotografiert.

Verdächtige Geräusche im Treppenraum machten eine 34-jährige Düsseldorferin stutzig. Sie öffnete ihre Wohnungstür und sah zwei fremde Personen die Treppe hinunterrennen. Geistesgegenwärtig lief sie zurück in ihre Wohnung, öffnete das Fenster und fotografierte die beiden Tatverdächtigen, die das Haus verließen und sich fußläufig in Richtung Hüttenstraße entfernten. Während ein Streifenteam zu der Wohnadresse fuhr, bemerkte eine weitere Streife zwei Personen, die sich auf der Hüttenstraße an einer Bahnhaltestelle aufhielten und deren Beschreibung der flüchtigen Täter entsprach. Dank der neuen Diensthandys der Polizei konnte das von der Zeugin angefertigte Foto direkt an die Beamten an der Hüttenstraße weitergeleitet werden. Volltreffer: Die Täterbekleidung stimmte vollständig überein. Eine anschließende Durchsuchung förderte zusätzlich zahlreiche Einbruchswerkzeuge zutage. Die beiden Tatverdächtigen, eine 21-jährige Italienerin und ein nach eigenen Angaben 17-Jähriger, dessen Identifizierung noch nicht abgeschlossen ist, wurden vorläufig festgenommen. Die geständige Frau ist bereits wegen ähnlich gelagerter Delikte in Erscheinung getreten. Beide werden heute dem Haftrichter vorgeführt.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:



Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell