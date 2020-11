Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Taschendiebstahl in Drogeriemarkt

Hermeskeil (ots)

Am Montag, 02.11.2020 gegen 13:20 Uhr kam es in einem Drogeriemarkt in Hermeskeil, "Am Dörrenbach", zu einem Taschendiebstahl.

Hierbei wurde einer Frau der Geldbeutel entwendet. Die Täterin flüchtete anschließend über den Parkplatz und eine kleine Brücke zu einem wartenden PKW. Dieser PKW, in dem mindestens eine weitere Person wartete, entfernte sich dann sofort von dem Parkplatz in unbekannte Richtung.

Der PKW wird als dunkelblauer bis schwarzer Kleinwagen, ähnlich einem VW Polo, beschrieben. Zur Täterin ist nur bekannt, dass sie ca. 165cm groß gewesen sein soll.

Die Polizei Hermeskeil bittet um sachdienliche Hinweise.

