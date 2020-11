Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Idar. Einbrecher scheitern an Arztpraxis

Idar-ObersteinIdar-Oberstein (ots)

In der Nacht von Donnerstag, den 2. November auf Freitag, den 3. November kam es zu einem Einbruchsversuch in eine Praxis für Naturheilkunde in der Mainzer Straße in Idar. Bislang unbekannte Täter versuchten über einen Hintereingang in die Praxisräume einzudringen, was ihnen jedoch misslang. Ohne Beute konnten sie unerkannt vom Tatort entkommen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Tel. 06781-561-0. Insbesondere bittet die Polizei um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Personen im Tatortbereich.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

www.polizei.rlp.de



Ansprechpartner:

Bianca Veldenzer, POK'in

Telefon: 06781 / 561-0

Telefax: 06781 / 561 -150

piidar-oberstein@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell