Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

TrierTrier (ots)

Am Montag, den 02.11.2020, im Zeitraum von 17:30 Uhr bis 19:30 Uhr, ereignete sich in der Andreas-Hoevel-Straße in Trier eine Verkehrsunfallflucht. Der / die Unfallverursacher/in beschädigte mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken den hinteren Kotflügel der Beifahrerseite eines auf dem Parkplatz ordnungsgemäß geparkten PKW, Toyota Avensis. Anschließend entfernte sich der / die Fahrer/in von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizeiwache Trier Innenstadt, unter der Tel. 0651-9779 1710 oder per Email: pwtrier@polizei.rlp.de, zu melden.

Rückfragen bitte an:

PW Innenstadt Trier

Telefon: 0651-9779-1710

pwtrier@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell