Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Elektrofahrrad entwendet

VredenVreden (ots)

Diebe haben am Samstag in Vreden ein Pedelec gestohlen. Das Elektrofahrrad hatte verschlossen in einem Unterstand vor einem Gebäude an der Straße An't Lindeken gestanden. Dort kam es zwischen 13.40 Uhr und 20.20 Uhr zu dem Diebstahl. Bei dem entwendeten Zweirad handelt es sich um ein grau lackiertes Fahrzeug vom Typ Koga Miyata E-Inspire Lady. Mit dem Rad erbeuteten die Unbekannten eine graue Gepäckträgertasche. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

