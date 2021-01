Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden-Lünten - Schwelbrand in Kaminofen

VredenVreden (ots)

Zum Brand eines Kaminofens ist es am Samstag gegen 17.25 Uhr aus ungeklärter Ursache in einem Wohnhaus an der Straße Waldbree in Vreden-Lünten gekommen. Kräfte des Löschzugs Ammeloe der Vredener Feuerwehr löschten den Schwelbrand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest.

