Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Feuer auf Pferdehof: Brandursache noch unklar

Petershagen (ots)

Nach dem Brand einer Lagerhalle auf einem Pferdehof in Petershagen-Bierde steht die Ursache für das Feuer noch nicht fest. Die zuständigen Ermittler nahmen zwar zwischenzeitlich die Brandstelle genauer unter die Lupe, konnten sich jedoch noch nicht ein eindeutiges Bild zur Brandentstehung am Montag machen.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wird in den nächsten Tagen ein Sachverständiger die heimischen Ermittler bei ihrer Arbeit unterstützen. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 100.000 Euro.

Wie bereits berichtet, waren die Flammen am Vormittag entdeckt worden. Schon aus der Ferne war eine dunkle Rauchwolke erkennbar. Als die Einsatzkräfte an der Straße "Stehbrink" eintrafen, stand die Halle bereits in Flammen. In dem offenen Gebäudetrakt war neben Arbeitsmaschinen auch das Futter für die Pferde gelagert. Weder Menschen noch Tiere kamen bei dem Feuer zu Schaden.

