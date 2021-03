Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Unfallflucht mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

In der Zeit von Sonntagabend bis Dienstagmittag war ein Mercedes A-Klasse in Silber auf der Suitbertstraße geparkt. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte das Fahrzeug vorne links am Stoßfänger. Konkrete Hinweise auf den Unfallverursacher liegen zum aktuellen Zeitpunkt nicht vor. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 1.000 Euro.

