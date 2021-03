Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Streit auf Supermarkt-Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Streit mit anschließender Prügelei auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Berghäuser Straße machen können. Dort waren am Dienstagmittag, gegen 13.30 Uhr, zunächst ein 55-jähriger Mann aus Bochum und ein noch unbekannter Mann verbal aneinandergeraten. Kurz darauf kam es zur Prügelei - in dessen Verlauf sich dann noch eine Frau einmischte, die auch auf den 55-Jährigen eingetreten haben soll. Der 55-Jährige wurde leicht verletzt. Nach der Tat liefen der unbekannte Mann und die Frau weg. Beschreibung des Mannes: korpulente Statur, beige Jacke, Jogginghose. Beschreibung der Frau: kurze blonde Haare, schwarze Bekleidung, pinker Schal. Wer Hinweise zu den gesuchten Personen geben kann oder weitere Angaben zu dem Streit machen kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

