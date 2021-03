Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Tatverdächtiger kurz nach Einbruch festgenommen

Recklinghausen (ots)

Aufmerksame Zeugen haben am späten Dienstagabend die Polizei gerufen, weil sie mitbekommen haben, wie ein Mann in ein Kisok eingebrochen ist. Der Täter hatte gegen 23.45 Uhr die Scheibe des Kiosks auf der Sydowstraße eingeschlagen und ist dann ins Gebäude rein. Kurz darauf flüchtete er. Die Polizei konnte wenig später einen 37-jährigen Tatverdächtigen aus Bottrop festnehmen. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten Drogen, sie wurden sichergestellt. Außerdem beleidigte der Tatverdächtige die Polizisten, weshalb er eine zusätzliche Anzeige bekam. Der Mann musste mit zur Wache und wurde dort ins Gewahrsam gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden aus dem Kiosk Zigaretten gestohlen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

