Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/ Bottrop: Einbruch und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen: Einbruchdiebstahl in ein Geschäft

In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen unbekannte Täter, gegen 3 Uhr, in ein Geschäft auf der Salentinstraße ein. Um sich Zutritt zu verschaffen schlugen sie ein Fenster ein. Im Inneren warfen sie diverse Gegenstände um. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Die Täter flüchteten unerkannt vom Tatort.

Bottrop: Katalysator aus Auto gestohlen

Am Mommkamp stahlen unbekannte Täter den Katalysator eines Opel Astra. Das Auto war in der Zeit von Samstag bis Montag an der Wohnanschrift der Halterin geparkt. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

