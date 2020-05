Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Randalierer landete in Polizeizelle

Bocholt (ots)

Am Samstag pöbelte ein stark alkoholisierter und in Möhnesee gemeldeter 33-jähriger Mann vor den Shopping-Arkaden mehrere Passanten an und lief durch die Blumenbeete. Er wurde durch Polizeibeamte zur Gefahrenabwehr in Gewahrsam genommen. Der 33-Jährige beleidigte die Polizeibeamten mehrfach, was zu einer Strafanzeige führte.

