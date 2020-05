Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pkw sollte in Brand gesetzt werden

Gronau (ots)

Gerade noch rechtzeitig entdeckte am Samstagabend (ca. 22.00 Uhr) ein Zeuge, dass ein noch unbekannter Täter versucht hatte, die Reifen eines in einem Hinterhof an der Blücherstraße abgestellten Pkws anzuzünden. Der Zeuge konnte die Brandquellen mit Wasser löschen. Wer auf zur fraglichen Zeit am bzw. in der Nähe des Tatortes verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich an die Kriminalinspektion 1 zu wenden (02861-9000).

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell