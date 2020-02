Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbach - Gegenverkehr gestreift

Sasbach (ots)

Die Beamten des Polizeirevier Achern/Oberkirch suchen den Beteiligten eines Unfalls der sich am Mittwochabend gegen 19:30 Uhr in der Obersasbacher Straße zugetragen hat. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr eine 24-Jährige mit ihrem weißen Mitsubishi in Richtung Ortsmitte, als ihr eine größere dunkle Limousine zunächst mittig auf der Fahrbahn entgegengekommen sein soll. Kurz vor ihr sei der Lenker dieses Fahrzeuges zwar etwas ausgewichen, trotzdem kam es an den Außenspiegeln zum Streifvorgang. Hierbei entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Der Fahrer der Limousine fuhr nach Aussage der Mitsubishi-Fahrerin mit unveränderter Geschwindigkeit weiter. Hinweise zum Unfall werden von der Polizei unter der Telefonnummer, 07841 7066-0 erbeten.

