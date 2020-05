Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Euregio-Gymnasium

Bocholt (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 15.00 Uhr, und Samstag, 17.40 Uhr, drangen Einbrecher gewaltsam in den Musikraum des Euregio-Gymnasiuma ein. Zudem brachen sie eine Tür zu einem Nebenraum auf und versuchten dies auch (vergeblich) an der Tür zur Aula. Entwendet wurde nach dem bisherigen Ermittlungsstand nichts, Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

