Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher kommen am Nachmittag

Hemer (ots)

Am gestrigen Dienstag, in der Zeit von 16 Uhr - 19:30 Uhr, nutzten unbekannte Einbrecher die Abwesenheit der Hauseigentümer eines Hauses am Löhrberg aus, um einzubrechen. Die Täter hebelten die Terrassentür auf, durchsuchten Räume und Behältnisse und stahlen ein Tablet, Schmuck und Parfüm. Es entstand Sachschaden.

Ebenfalls gestern Nachmittag brachen Einbrecher in ein Haus Auf dem Brauck ein. Hier stahlen sie Münzen und Schmuck. Der hinterlassene Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro.

An der Bembergstraße gelangten die Täter auch durch eine Terrassentür in Haus, durchsuchten dieses und nahmen das aufgefundene Bargeld mit. Der Sachschaden liegt augenscheinlich im vierstelligen Eurobereich.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

