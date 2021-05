Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Diebstahl von zwei Balkonblumenkästen

Im Zeitfenster zwischen Freitag, dem 14. Mai 2021, 22.00 Uhr, und Samstag, dem 15. Mai 2021, 07.45 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Margarethenstraße zwei bepflanzte Balkonblumenkästen von der Terrasse aus dem Vorgarten der 80-jährigen Geschädigten. Die Blumenkästen sind grün und haben jeweils ein Tau als Haltegriff. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Emstek unter der Telefonnummer (0 44 73) 93 21 80 entgegen.

Emstek OT Schneiderkrug - Diebstahl von Holzlatten

In der Zeit zwischen Samstag, 15. Mai 2021, 13.15 Uhr, und Montag, 17. Mai 2021, 07.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter insgesamt 63 Holzlatten von einem Betriebshof an der Hansestraße in Schneiderkrug. Die Latten sind jeweils 5 Meter lang und 4 x 6 cm dick. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Emstek unter der Telefonnummer (0 44 73) 93 21 80 entgegen.

Molbergen - versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten

In der Zeit zwischen Dienstag, dem 11. Februar 2021, 08.00 Uhr, und Dienstag, dem 11. Mai 2021, 08.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter einen an der Molberger Straße befindlichen Zigarettenautomaten gewaltsam aufzubrechen. Am Automaten entstand hierdurch ein Sachschaden in Höhe von 2820 Euro. Es blieb beim Versuch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Molbergen unter der Telefonnummer (0 44 75) 94 12 20 entgegen.

