Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Nachtragsmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta zur Pressemitteilung vom 14.5.2021: Bakum - 28-jähriger Bakumer tödlich verletzt

Cloppenburg/Vechta (ots)

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte der Sachverhalt am Wochenende weiter verifiziert und ein dringender Tatverdacht gegen den 22-jährigen Mann wegen des Verdachts des Totschlags begründet werden. Am Samstag, 15. Mai 2021, gegen 14.00 Uhr, erfolgte die Vorführung des Mannes beim Amtsgericht in Oldenburg. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde durch das Amtsgericht Oldenburg gegen den Mann ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Die 52-jährige Mann wurde bereits am Abend des 14. Mai 2021 aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Ausgangsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/4914974

