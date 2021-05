Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Gemeinsame Pressemitteilung der StA Oldenburg und der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - 28-jähriger Bakumer tödlich verletzt

Am Donnerstag, 13. Mai 2021, um 23.16 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle über Notruf eine Person mit Stichverletzungen in einem Wohnhaus der Büscheler Straße gemeldet. Die eingetroffenen Rettungskräfte begannen sofort mit der Reanimation, konnten den 28-jährigen Bakumer jedoch nicht mehr retten. Er erlag vor Ort noch seinen schweren Verletzungen. Die Todesumstände sind derzeit noch unklar, eine Fremdeinwirkung kann jedoch aufgrund der ersten Feststellungen vor Ort nicht ausgeschlossen werden. Daher wurde eine umfangreiche Spurensuche und -sicherung durch die Polizei durchgeführt. Zwei Personen, welche an der Örtlichkeit angetroffen werden konnten, wurden vorläufig festgenommen. Um die Todesumstände genauer aufzuklären, wird am heutigen Tag eine Obduktion durchgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

