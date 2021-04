Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Autobahnanschlussstelle Geisingen, A81

B 31/311) Beim Abbiegen auf die Bundesstraße anderes Auto übersehen - 11.000 Euro Schaden

Autobahnanschlussstelle Geisingen, A81 / B 31/311, Landkreis Tuttlingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall und einem dabei entstandenen Sachschaden an einem Renault Megane und an einem VW T-Roc in Höhe von rund 11.000 Euro ist es am Montagnachmittag an der Einmündung der Autobahnabfahrt der A 81 Fahrtrichtung Singen auf die Bundesstraße 31/311 bei Geisingen gekommen. Gegen 15.15 Uhr verließ ein 23-jähriger Fahrer eines Renaults die Autobahn an der Anschlussstelle Geisingen und wollte nach links auf die B 31/311 in Richtung Freiburg abbiegen. Beim Abbiegevorgang übersah der junge Mann eine VW T-Roc, dessen 50-jährige Fahrerin gerade von der B 31/311 nach links auf die Autobahn in Richtung Singen auffahren wollte. Bei einer folgenden Kollision der beiden Autos wurden keine Personen verletzt.

