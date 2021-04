Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Aus Unachtsamkeit gegen geparktes Auto gefahren - 10.000 Euro Schaden (05.04.2021)

Tuttlingen (ots)

Rund 10.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Abend des Ostermontags auf der Bahnhofstraße passiert ist. Eine 21 Jahre junge Frau fuhr gegen 20.20 Uhr mit einem Mercedes der A-Klasse auf der Bahnhofstraße in Richtung Kreisverkehr Aesculap-Platz. Vermutlich aus Unachtsam streifte sie kurz nach der Kreuzung Friedrichstraße einen am Fahrbahnrand stehende Hyundai. Bei dem Unfall wurden beide Autos erheblich beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden. Ein Abschleppdienst kümmerte sich nach der Unfallaufnahme um den Abtransport des nicht mehr fahrbereiten Mercedes.

