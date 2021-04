Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Exhibitionist - Zeugenaufruf (03.04.2021)

Rottweil (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall, der sich am Samstagnachmittag im Gewann "Eichwald" ereignet hat. Eine Frau war gegen 17:00 Uhr zum Joggen auf einem Waldweg unterwegs und begegnete hierbei einem Mann, der sexuelle Handlungen an sich vornahm. Durch die unmittelbar verständigte Polizei Rottweil, konnte der 19-jährige Tatverdächtige noch am Tatort vorläufig festgenommen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Geschädigte oder Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizeidirektion Rottweil, Tel. 0741 477-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell