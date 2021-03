Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brand einer Maschine - Randalierer leistet Widerstand - Sachbeschädigung durch Graffiti - Wer wurde geschädigt? - Einbruch in PKW

Aalen (ots)

Aalen-Unterrombach: Wer wurde geschädigt?

Am Mittwoch gegen 2 Uhr wurde die Polizei Aalen darüber informiert, dass in Unterrombach, im Bereich Albatrosweg, ein Mann an den Türen von geparkten Fahrzeugen rütteln und auch Ausschau nach unverschlossenen Garagen halten würde. Eine eintreffende Polizeistreife konnte einen Mann feststellen, welcher nach Erkennen der Polizei in Richtung Milanweg flüchtete. Hierbei überstieg dieser einen Holzzaun, welcher dadurch beschädigt wurde und begab sich auf die Rückseite des betreffenden Gebäudes. Durch die Polizeibeamten konnte der 55-jährige Mann in diesem Gartengrundstück vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier verbracht werden. In seinen Taschen führte er diverse Gegenstände mit, welche eventuell aus geöffneten Fahrzeugen stammen könnten. Das Polizeirevier Aalen bittet nun Fahrzeughalter aus dem besagten Wohngebiet, aus deren Fahrzeuge Dinge entwendet wurden, sich unter der Rufnummer 07361 / 5240 zu melden.

Rainau: Sachbeschädigung durch Graffiti

Am 18.03.2021 wurde festgestellt, dass ein Hinweisschild am Waldspielplatz im Bereich der Verlängerung der Hüttlinger Straße mit ockerfarbiger Schrift sowie einem schwarzen Rand beschmiert und eine in der Nähe aufgestellte Torwand mit schwarzer Farbe und grüner Umrandung besprüht wurden. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro. Hinweise auf den oder die Verursacher bitte an die Polizei in Ellwangen, Tel. 07961/9300.

Bopfingen: Randalierer leistet Widerstand

Am Dienstag gegen 16:45 Uhr wurde der Polizei ein Mann mitgeteilt, welcher in einem Einkaufsmarkt in der Hauptstraße randalieren würde. Beim Eintreffen der Polizei hatte sich der Mann bereits entfernt. Er konnte durch die Polizeistreife jedoch etwa 500 Meter von dem Ladengeschäft entfernt festgestellt werden. Auf die Ansprach der Polizei stehen zu bleiben, streckte der Mann den Beamten seinen Mittelfinger entgegen und versuchte zu flüchten. Die Beamten nahmen den 30-Jährige vorläufig fest und wollten ihn zum Polizeirevier verbringen. Hiergegen wehrte sich dieser massiv. Im Fahrzeug sitzend schlug der Mann seinen Kopf im wieder gegen die Seitenscheibe des Polizeibusses und versuchte diese wohl zu zerstören. Nachdem der Mann sich selbst eine stark blutende Kopfwunde beigebracht hatte, wurde ein Rettungswagen hinzu gerufen. Selbst auf der trage des Rettungswagen musste der Mann, der massiv unter Alkoholeinfluss stand, fixiert werden. Nach Ankunft im Krankenhaus wurde er durch einen Arzt in eine Spezialklinik eingewiesen.

Eschach: Einbruch in PKW

Zwischen Montag und Dienstag wurden in der Obergasse zwei PKW geöffnet und durchsucht, ohne dass etwas entwendet wurde. Bei beiden Fahrzeugen konnte festgestellt werden, dass die jeweiligen Handschuhfächer und sonstige Staufächer in den Fahrzeugen geöffnet und anscheinend durchsucht wurden. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt der Polizeiposten Leinzell unter der Rufnummer 07175 / 9219680 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Brand einer Maschine

Am Dienstag um 15:20 Uhr wurde ein Brand in einer Firma in der Güglingstraße gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass durch einen technischen Defekt an einer Maschine ein Feuer entstanden ist, welches jedoch bereits vor Eintreffen der Feuerwehr durch Mitarbeiter mittels Handlöschern unter Kontrolle gebracht werden konnte. Die Feuerwehren aus Schwäbisch Gmünd und Bettringen sowie die betriebseigene Werkfeuerwehr waren mit fünf Fahrzeugen und 30 Wehrleuten vor Ort. Zudem wurde vorsorglich noch ein Rettungswagen in die Güglingstraße entsandt. Der entstandene Schaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

