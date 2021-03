Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuerwehreinsatz, Verkehrsunfälle, Person von Hund gebissen

Aalen (ots)

Auenwald: Feuerwehreinsatz

Am Montagabend gegen 17:30 Uhr kam es in der Hauffstraße zu einem Feuerwehreinsatz. Ein Defekt an einer Pelletheizung führte zu einer starken Rauchentwicklung, weshalb die Feuerwehr mit zwölf Fahrzeugen und 50 Personen anrückte. Eine Brandgefahr bestand nicht, die Rauchentwicklung konnte gestoppt werden.

Sulzbach an der Murr: Fußgängerin von Hunden gebissen

Am Montagnachmittag gegen 15:45 Uhr war eine 47-jährige Fußgängerin auf dem Aboretum-Pfad unterwegs. Dabei kamen zwei Hunde auf die 47-Jährige zu und bissen diese. Die Fußgängerin wurde dadurch leicht verletzt. Erst als der Besitzer hinzukam, ließen sich die Hunde zurückrufen. Anschließend ging der Hundebesitzer mit seinen Hunden davon, die 47-Jährige verständigte die Polizei. Bei den beiden Hunden soll es sich um große, schlanke dunkelfarbige Hunde handeln. Zeugenangaben zufolge könnte es sich um Dobermänner handeln. Der Besitzer soll etwa 30 bis 35 Jahre alt sein. Der Polizeiposten Sulzbach nimmt Hinweise zu den Hunden und zum Hundebesitzer unter der Telefonnummer 07193 352 entgegen.

Murrhardt: Verkehrsunfall

Ein 76-jähriger Opel-Fahrer war am Montagnachmittag gegen 13:45 Uhr auf der L1066 von Murrhardt in Richtung Fornsbach unterwegs. Hierbei überholte er einen 68-jährigen Lkw-Fahrer und ordnete sich vor diesem wieder ein. Anschließend bremste der 76-Jährige, sodass es zur Kollision mit dem Lkw kam. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2000 Euro.

Waiblingen: Vorfahrt missachtet

Eine 45-Jährige fuhr am Montagabend mit ihrem Toyota von der Handwerkstraße in die Karl-Ziegler-Straße ein. Hierbei übersah sie gegen 22 Uhr eine dort fahrende 50-jährige Renault-Lenkerin. Durch den folgenden Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von rund 6500 Euro.

Winnenden: Unfallflucht:

Auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Winnender Straße wurde am Montag gegen 9.45 Uhr ein Ford beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt und hinterließ Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Schorndorf: Person bei Unfall verletzt

Ein 21-jähriger Ford-Fahrer, war am Montagnachmittag gegen 16:30 Uhr auf der B29 in Richtung Urbach unterwegs. Beim Ausfahren auf den Ausfädelungsstreifen an der Ausfahrt Schorndorf-West, erkannte er zu spät, dass ein vor ihm fahrender 82-jähriger Mercedes-Fahrer verkehrsbedingt anhalten musste. Der 21-Jährige fuhr auf den Mercedes auf und schob diesen auf einen davorstehenden 24-jährigen Citroen-Fahrer. Durch die Kollision wurde der 82-Jährige leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 22 000 Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

