Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Ohne Führerschein und mit Drogen im Blut

BocholtBocholt (ots)

Unter dem Einfluss von Drogen hat am Dienstag ein Autofahrer in Bocholt hinter dem Steuer eines Wagens gesessen. Polizeibeamte hatten den 38-Jährigen am späten Abend kontrolliert, als er die Industriestraße befuhr. Der Fahrer konnte keine Papiere vorweisen. Um seine Identität zu überprüfen, brachten die Beamten den Mann zur Polizeiwache. Dort führten sie einen Drogentest durch. Dieser schlug positiv an: Das Ergebnis ließ darauf schließen, dass der Fahrer Cannabis und Kokain konsumiert hatte. Ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können. Beim Überprüfen der Daten des Bocholters stellte sich zudem heraus, dass er keine Fahrerlaubnis besitzt. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und fertigten eine Strafanzeige; eine gesonderte Anzeige erging gegen die Halterin des Fahrzeugs.

