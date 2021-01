Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Bei Kollision leicht verletzt

BorkenBorken (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin am Montag in Borken bei einem Unfall erlitten. Eine 88-Jährige wollte mit ihrem Wagen gegen 11.05 Uhr von einer Einfahrt nach rechts auf die Ahauser Straße einbiegen und weiter in Richtung Nordring fahren. Dabei stieß die Borkenerin mit ihrem Auto gegen den Wagen einer 80-Jährigen, die die Ahauser Straße in Richtung Nordring befuhr. Die Wucht des Zusammenpralls schleuderte ihr Auto gegen die Seite eines entgegenkommenden Sattelzugs: Ein 56-Jähriger aus Marl hatte die Ahauser Straße damit in Richtung Otto-Hahn-Straße befahren. Die 80-jährige Borkenerin erlitt leichte Verletzungen und wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 15.500 Euro.

