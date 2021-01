Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Anholt - Scheiben an Schulgebäude eingeworfen

IsselburgIsselburg (ots)

Unbekannte haben am Toilettentrakt der Katholischen Grundschule in Isselburg-Anholt an der Straße Schneidkuhle mehrere Fensterscheiben beschädigt. Die Täter haben sie offensichtlich mit Steinen eingeworfen. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen Mittwoch vergangener Woche, 11.25 Uhr, und Neujahr, 09.30 Uhr. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.100 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

