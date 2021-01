Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Gronau - Heek - Bankangestellte erkennt "Enkeltrick" und verhindert Schaden

Ahaus - Gronau - HeekAhaus - Gronau - Heek (ots)

Auch im neuen Jahr sind Telefonbetrüger weiter aktiv und treiben ihr perfides Unwesen auf Kosten der Älteren in unserer Gesellschaft.

Mehrere Tausend Euro hatte eine ältere Dame in Heek bei der Bank abgehoben, nachdem ein Anrufer, angeblich ihr Enkel, behauptet hatte, in einen Unfall verwickelt zu sein und er sofort Bargeld benötige. Auch die IBAN-Nummer gab die Frau in dem Telefonat preis. Zur Geldübergabe kam es glücklicherweise jedoch nicht. Die Heekerin vertraute sich ihrer Schwiegertochter an, die Schlimmeres verhindern konnte und die Polizei einschaltete.

In Ahaus verhinderte eine aufmerksame Bankmitarbeiterin, dass die Betrugsmache "Enkeltrick" gelang. Sie informierte die Polizei. Er habe einen Menschen umgefahren und würde ins Gefängnis kommen, wenn er keine Kaution bezahlen könne, gab der Täter an. Dieser dramatisch klingende Anruf erreichte gegen 13.15 Uhr eine 87-Jährige in Ahaus. Sie gab in dem Telefonat Auskunft über ihre Vermögensverhältnisse und ging zur Bank, um den geforderten Geldbetrag abzuheben.

Bei einem weiteren Anruf in Ahaus bemerkten die Täter, dass die angerufene 83-Jährige nicht alleine in der Wohnung war und beendeten das Gespräch.

In Gronau kam es ebenfalls zu mehreren Anrufen der Betrüger. In einem Fall erkannte die Tochter der Angerufenen die Masche und beendete das Gespräch. In drei weiteren Fällen bemerkten die Geschädigten selber den Betrug und legten auf.

In den meisten Fällen hatten die Unbekannten männliche Stimmen. Die Täter sprachen verständlich, laut sowie wortgewandt. Die Taten ereigneten sich am Dienstag zwischen 11.20 Uhr und 13.45 Uhr.

Mit dem bereits des Öfteren beschriebenen Trick, angeblich gebe es einen Unfall oder Geldsorgen von Angehörigen, versuchen die Anrufer ihre Opfer zu beunruhigen. Im weiteren Verlauf wollen die Täter die Vermögensverhältnisse ausforschen und ihre Opfer dazu zu bringen, Geld und Schmuck persönlich an einen "Boten" zu übergeben - es sind aber die gierigen Hände der Betrüger. Dies gelingt zwar nur in seltenen Fällen, aber leider werden trotzdem immer wieder ältere Menschen um ihr Erspartes gebracht. In den Fällen vom Dienstag fielen die Angerufenen nicht auf den Trick herein, beziehungsweise verhinderten aufmerksame Menschen den Betrug.

Leider ist damit zu rechnen, dass die Trickbetrüger weiter ihr Unwesen treiben werden. Klären Sie insbesondere Ihre älteren Verwandten und Bekannten auf. An die Bankangestellten gerichtet: Seien Sie weiter kritisch und melden Sie Verdachtsfälle umgehend der Polizei. Wie sich in Ahaus gezeigt hat, ist nur durch das schnelle Handeln ein hoher finanzieller Schaden verhindert worden.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell