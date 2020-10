Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wem gehören die Fahrräder?

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht die Eigentümer zweier Fahrräder.

Die beiden Räder wurden bei einem Straßenverkauf am vergangenen Freitag in der Mainzer Straße sichergestellt. Der Verkäufer gab an, die Räder ungesichert in einem Schuppen "gefunden" zu haben.

Die Polizei konnte die Fahrräder bislang keinem rechtmäßigen Eigentümer zuordnen und bittet um Hinweise. Bei dem einen Rad handelt es sich um ein schwarzes Herrenrad der Marke KS-CYCLING. Das andere ist ein orangenes Mountainbike der Marke B-Twin.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

