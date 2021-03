Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Automatenaufbrüche - Betrunken und ohne Führerschein - Farbschmierereien

Aalen (ots)

Bopfingen: Automatenaufbrüche

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden in der Bergstraße und in der Buchfeldstraße zwei Zigarettenautomaten mit brachialer Gewalt aufgebrochen und daraus das Bargeld entwendet. Zudem wurde im Bereich Bergstraße / Hauffstraße ein Kaugummiautomat aufgebrochen und ebenfalls das darin befindliche Bargeld entwendet. Der genaue Schaden ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter der Rufnummer 07362 / 96020 entgegen.

Rainau: Betrunken und ohne Führerschein

Am Montag um 06:15 Uhr wurde der Polizei Aalen ein Unfall auf der Dalkinger Straße im Bereich der Abzweigung zur dortigen Kaserne gemeldet. Ein 24-jähriger VW-Fahrer kam alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher deutlich unter Alkoholeinfluss stand und zudem nicht im Besitz eines Führerscheines ist. Lorch: Unfallflucht

Zwischen Samstagmittag, 12 Uhr und Montagmittag, 12 Uhr, wurde ein PKW Ford S-Max, welcher in der Hauptstraße geparkt war, durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf diese Unfallflucht nimmt der Polizeiposten Lorch unter der Rufnummer 07172 / 7315 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Farbschmierereien

Bereits am Mittwoch wurde festgestellt, dass am Nepperberg beim dortigen Jugendpark eine Betonmauer mit schwarzer und gelber Farbe besprüht wurde. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Weiterhin wurde am Montag festgestellt, dass in der Oberbettringer Straße eine Informationstafel mit schwarzer Farbe beschmiert wurde. Hier wird der Schaden auf etwa 200 Euro geschätzt.

In der Postgasse wurde am Montagmorgen ein Verkehrszeichen festgestellt, welches ebenfalls mit schwarzer Farbe beschmiert wurde. Der Schaden liegt hier bei etwa 200 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 entgegen.

