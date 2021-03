Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Betäubungsmittelfund, Verkehrsunfälle, Sachbeschädigungen

Aalen (ots)

Fellbach: Betäubungsmittelfund

Am vergangenen Montagabend gegen 18:30 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie eine 18-Jährige einer bislang unbekannten Person in einem Pkw in der Charlottenstraße Betäubungsmittel übergab. Daraufhin verständigte er die Polizei. Die 18-Jährige konnte kurze Zeit später durch die Polizei angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei wurde im Maul des Hundes der Beschuldigten eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden. Aufgrund dessen wurde die Wohnung der Frau durchsucht. Während der Durchsuchung wurden etwa 150 Gramm Marihuana, sowie eine höhere Summe Bargeld gefunden. Die 18-jährige Deutsche wurde einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug, weshalb die junge Frau in eine Justizvollzugsanstalt verbracht wurde.

Kernen: Feuerwehreinsatz

Am Sonntagvormittag gegen 10 Uhr löste eine defekte Waschmaschine in einem Wohnhaus in der Beethovenstraße einen Feuerwehreinsatz aus. Neun Fahrzeuge, sowie 35 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren konnten die kokelnde Waschmaschine löschen und so verhindern, dass weiterer Schaden entstand.

Fellbach: Mehrere Pkw beschädigt

Ein Vandale beschädigte zwischen Freitag und Samstag insgesamt fünf Pkw im Bereich der Wielandstraße und der Theodor-Heuss-Straße. Dabei beschädigte er jeweils die zum Gehweg gerichteten Außenspiegel der Fahrzeuge. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711 57720 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Fellbach: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Freitag zwischen 12 Uhr und 16 Uhr einen geparkten Audi in der Ochsenstraße. Dabei verursachte er einen Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 57720 beim Polizeirevier Fellbach zu melden.

Fellbach: Pkw zerkratzt

Etwa 1000 Euro Sachschaden verursachte ein Vandale am Freitagmorgen zwischen 07:30 Uhr und 08:45 Uhr. Er zerkratzte einen geparkten BMW in der Stuttgarter Straße. Das Polizeirevier Fellbach nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Täter unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Schorndorf: Auffahrunfall

Ein 64-jähriger Hyundai-Fahrer war am Samstagmittag gegen 12 Uhr auf der Rainbrunnenstraße in Richtung Zur mittleren Brücke unterwegs. Hierbei erkannte er zu spät, dass eine vor ihm fahrende 70-jährige VW-Fahrerin verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr dieser auf. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4000 Euro.

Waiblingen: Brand auf Gartengrundstück

Die Feuerwehr Waiblingen rückte am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr mit zwei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften zusammen mit der Polizei in Richtung eines Gartengrundstücks im Bereich Sörenbaum aus. Wie sich herausstellte, wurde wohl noch heiße Kohle in einem Plastikeimer entsorgt, wodurch eine Hecke Feuer fing. Die Feuerwehr löschte den Brand, der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Waiblingen: Smart zerkratzt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein Smart Fortwo zerkratzt. Der Pkw war in der Korber Straße abgestellt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.

Winnenden: Fiat 500 zerkratzt

Zwischen 16.30 Uhr am Sonntagnachmittag und 1.10 Uhr am Montagmorgen wurde ein roter Fiat 500X zerkratzt, der zu dieser Zeit auf einem Kundenparkplatz in der Max-Eyth-Straße abgestellt war. Hinweise werden vom Polizeirevier Winnenden unter Telefon 07195/6940 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell