Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Berglen: Zimmerbrand in Wohnhaus

Aalen (ots)

Berglen: Zimmerbrand in Wohnhaus

Gegen 5:30 Uhr am Montagmorgen wurde eine Familie in der Krokusstraße vom Signal eines Rauchmelders geweckt. Offenbar war es zu einem Feuer mit starkem rauch im Arbeitszimmer des Wohnhauses gekommen. Ein erster Löschversucht seitens der Familie scheiterte aufgrund der starken Rauchentwicklung. Die Freiwillige Feuerwehr Berglen rückte mit sieben Fahrzeugen und rund 40 Wehrleuten an und löschte das Feuer, so dass am Gebäude selbst nach erster Einschätzung größerer Schaden entstand. Zwei Personen mussten vor Ort vom Rettungsdienst aufgrund von Rauchgas behandelt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

