POL-AA: Rems-Murr-Kreis: mehrere Verkehrsunfälle

Waiblingen-Beinstein: Verkehrsunfall

Am Samstag, gegen 09:30 Uhr, fuhr eine 29-Jährige mit ihrem Daihatsu von der Kleinheppacher Straße nach links in den Brunnweg, wobei ein 52-Jähriger BMW-Fahrer dies übersah, die Vorfahrt missachtete und es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Der Sachschaden beträgt insgesamt rund 7 000 Euro.

Fellbach: Bremse und Gaspedal verwechselt

Ein 48-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer verwechselte am Samstag, gegen 11:10 Uhr, in der Maicklerstraße beim Rangieren Bremse und Gaspedal, wodurch er auf einen geparkten Peugeot auffuhr. Der Zusammenstoß war so heftig, dass der Peugeot auf einen abgestellten Mercedes-Benz Sprinter aufgeschoben wurde. Der Sachschaden beträgt insgesamt rund 4 000 Euro.

